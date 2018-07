Torcida incendeia estádio em eliminação de Senegal

Na partida de ida, no mês passado, a Costa do Marfim venceu por 4 a 2 e chegou ao confronto decisivo em vantagem. Com dois gols polêmicos de Drogba (um de falta, outro de pênalti), os marfinenses venciam por 2 a 0 neste sábado quando o jogo foi paralisado.

Logo após Drogba fazer o segundo gol dele, aos 31 minutos do segundo tempo, um torcedor invadiu o campo e tentou acertá-lo. Paralelamente, começaram a surgir os primeiros focos de incêndio, que começaram a aparecer em diversos cantos das arquibancadas, provocados de forma proposital pela torcida de Senegal.

Em seguida, os senegaleses passaram a ameaçar os torcedores da Costa do Marfim, que ficaram encurralados. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para controlar a situação. Os torcedores visitantes, depois, foram levados até o centro do gramado, junto com os jogadores dos dois times, onde receberam proteção da polícia.

Jogadores e torcedores deixaram o gramado em carros da polícia, que evitou que uma tragédia acontecesse no Leopold Sedar Senghor Stadium. Depois de 45 minutos de confusão, a partida foi suspensa. O resultado deverá ser mantido, confirmando a classificação da Costa do Marfim para a competição que será jogada entre janeiro e fevereiro na África do Sul.

OUTROS JOGOS - Neste sábado também foram definidos outros cinco participantes da Copa Africana de 2013. A Zâmbia eliminou Uganda nos pênalti. Gana venceu Malavi fora de casa e também se classificou. A Tunísia segurou um empate sem gols com Serra Leoa e carimbou o passaporte porque empatou com gols como visitante. Mais fácil foram as classificações de Mali e Nigéria, que golearam Botsuana e Libéria, respectivamente.

Os outros nove times da Copa Africana serão definidos neste domingo. Egito, Camarões, Marrocos, Argélia e Togo estão entre os times que entrarão em campo. A África do Sul, dona da casa, está previamente classificada.