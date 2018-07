Torcida invade treino e cobra mais empenho de Jobson Quatro integrantes de uma torcida organizada do Botafogo invadiram, nesta sexta-feira, o Engenhão para cobrar mais empenho e comprometimento do atacante Jobson. Segundo a assessoria do clube, os manifestantes não chegaram a conversar com o jogador, que participava de um treinamento fechado à imprensa.