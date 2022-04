Torcida do Liverpool homenageia Cristiano Ronaldo em jogo com o United: ‘Você nunca andará sozinho’

A torcida do Liverpool homenageou Cristiano Ronaldo durante o clássico contra seu maior rival, o Manchester United, nesta terça-feira, em Anfield, um dia após o craque anunciar a morte do filho recém-nascido. No minuto 7, número usado pelo atacante português, os torcedores aplaudiram o atleta, ausente da partida, e entoaram a frase “You’ll never walk alone” (“Você nunca andará sozinho”), canto tradicional do clube.

Mais cedo, o Liverpool manifestou solidariedade a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, namorada do jogador, através das redes sociais. "Todos nós aqui do Liverpool FC enviamos nossas mais profundas condolências a você, Georgina e família", publicou o clube.

Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram a morte de um dos bebês do casal de gêmeos que eles esperavam. Segundo nota oficial, assinada pelos dois, o menino faleceu durante o parto, enquanto a menina passa bem.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", diz o comunicado assinado por Cristiano e Georgina.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

O astro português anunciou em outubro do ano passado que ele e Georgina seriam pais novamente e estavam esperando gêmeos. O anúncio veio através de uma foto do casal segurando a imagem do ultrassom de Georgina. Cerca de dois meses depois, eles compartilharam nas redes sociais imagens de um chá revelação anunciando o sexo dos bebês.

Além da bebê recém-nascida, cujo nome ainda não foi revelado, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina, nascida em 2017. No mesmo ano, o atacante português virou pai dos gêmeos Matteo e Eva, nascidos por uma barriga de aluguel. Ele também é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de 12 anos, mas a identidade da mãe nunca foi revelada.