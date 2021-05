Torcida organizada do Corinthians prepara mosaico especial para semifinal com Palmeiras

A principal torcida organizada do Corinthians prepara um mosaico especial para o duelo contra o Palmeiras pelas semifinais do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O jogo acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, e os torcedores corintianos querem deixar sua marca novamente, apesar de não poderem comparecer ao evento.

Na arquibancada oposta às câmeras de televisão, estão diferentes figuras de gaviões, além de dois escudos do Corinthians e a frase: "Nós somos Gaviões", fazendo alusão à torcida organizada Gaviões da Fiel. Na posição oposta, os dizeres "Pelo Corinthians: com muito amor, até o fim", chamam a atenção.

O trabalho para a montagem do mosaico foi iniciado às 9h de sexta-feira e previsão é de que ele fique completamente pronto ainda neste sábado. Cerca de 200 sócios da torcida organizada auxiliaram na montagem do mosaico. Espera-se que durante o jogo alguns efeitos especiais sejam utilizados.

// ATUALIZAÇÃO \\ Direto da @NeoQuimicaArena Um pouco mais de imagens do trabalho que está sendo feito pela Fiel Torcida Pelo Corinthians, muito amor, até o Fim! Sérgio Cruz pic.twitter.com/3oA4xRjGHd — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) May 15, 2021

Apesar de não viver boa fase, o Corinthians conta com todo o apoio da torcida para enfrentar o seu grande rival. A equipe de Vagner Mancini vem de derrota para o Peñarol, no Uruguai, por 4 a 0, e acabou eliminado precocemente da Copa Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, está classificado antecipadamente às oitavas de final da Copa Libertadores como primeiro colocado do grupo.

Por ter conquistado maior número de pontos do que a equipe alviverde até aqui no Campeonato Paulista, o Corinthians possui a vantagem de fazer o jogo único da fase semifinal como mandante. O mesmo acontece com o São Paulo, em seu duelo com o Mirassol. O time alvinegro vai em busca de seu 31º título estadual.