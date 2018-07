Torcida organizada do Corinthians protesta em CT e faz ameaças

Revoltados após derrota para o Atlético-PR, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, cerca de 30 torcedores do Corinthians foram ao CT do Parque Ecológico, nesta terça-feira, protestar contra o técnico Mano Menezes e os jogadores do clube paulista. Membros da organizada Camisa 12, eles gritam cantos de ordem como: "Se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar".

Os corintianos entoaram gritos de ordem pedindo raça aos jogadores e exigindo vitória em jogo da próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. "Jogadores, queremos ver, na quarta-feira tem que dar o sangue para vencer" e "Não é mole não, ganhar Copa do Brasil é obrigação" são alguns dos cantos.

Após a chegada dos torcedores, a Polícia Militar foi chamada para evitar quaisquer confusões no local. Durante o treino, os cerca de 30 organizados ficaram gritando no alambrado, do lado de fora do CT, observados pelos polícias, que chegaram ao Parque Ecológico em dois carros e duas motos.

Depois de derrotar o São Paulo por 3 a 2, o rendimento do Corinthians caiu e o time vem de derrotas para Figueirense e Atlético-PR no Brasileirão. Na sexta-feira passada, torcedores já haviam ido ao CT protestar contra Mano Menezes, a quem chamaram de "medíocre" e "retranqueiro".

Na segunda, porém, o presidente Mario Gobbi garantiu que não vai demitir o treinador, atiçando a ira dos torcedores. "Mario Gobbi omisso", cantarolam os corintianos no CT. Enquanto isso, Mano Menezes fechou o treino à imprensa por mais de uma hora, liberando apenas a parte final.

A organizada já havia participado do protesto de janeiro, quando cerca de 100 torcedores invadiram o CT. No clássico contra o São Paulo, a Camisa 12 se envolveu em briga com a Pavilhão 9, outra organizada do Corinthians. A confusão foi relatada em súmula e o Corinthians será julgado pelo STJD, podendo perder mandos de campo.