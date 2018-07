Torcida organizada do Corinthians protesta na sede da FPF na noite desta quinta A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, realizou um novo protesto na noite desta quinta-feira contra instituições e personalidades. Torcedores levaram faixas para a sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), no bairro da Barra Funda (zona oeste de São Paulo) e entoaram cantos para criticar a própria entidade, a Rede Globo e o deputado estadual Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na visão da torcida, o deputado tem posição contrária às organizadas.