Torcida organizada do Palmeiras exige retratação de Luiz Adriano após gesto de silêncio

Luiz Adriano vinha sofrendo muitas críticas pela ausência de gols no Palmeiras. Depois de desperdiçar chances no primeiro tempo contra o Sport, segunda-feira, enfim desencantou, ao empatar em uma bola que bateu nele, sem querer, no Allianz Parque. Ao invés de fazer as pazes com a torcida, o atacante optou por pedir silêncio aos críticos com o gesto do dedo na boca em direção às arquibancadas, irritando ainda mais a Mancha Alviverde, principal organizada do clube, que exigiu uma retratação do centroavante.

O atacante não marcava um gol há sete jogos e ainda viu o companheiro Deyverson tentar impedi-lo de fazer o gesto na hora de comemorar o seu gol do desencanto. Mesmo assim, o camisa 10 preferiu peitar as arquibancadas. Ele acabou substituído com dores no joelho esquerdo e o Palmeiras buscou a virada, para festa do torcedor. A rebeldia, porém, não foi perdoada.

A torcida definiu o gesto de Luiz Adriano como um "desrespeitoso cala boca" em dia de festa e bela apresentação do Palmeiras no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e vitória por 2 a 1. Através das redes sociais, a Mancha fez cobrança dura.

"Quem ele pensa que é? Estamos nos aproximando do dia de uma grande final no Uruguai (contra o Flamengo, na Libertadores) e tal atitude desse jogador só traz estresse sem necessidade. Exigimos uma retratação do jogador para com seus torcedores que pagam o seu salário", cobrou a organizada.

Também exigiu uma punição do clube. "Se um jogador faz o tal gesto para torcida adversária, ele é punido dentro de campo (cartão amarelo, ou dependendo da gravidade, vermelho) e esperamos que a diretoria do Palmeiras dê uma punição ao mesmo. Luiz Adriano, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão!!!"

O Palmeiras volta a campo no domingo, em visita ao Grêmio. Depois faz o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, dia 6. O reencontro de Luiz Adriano com a torcida, em casa, será apenas dia 10 de novembro, contra o Atlético-GO. Tempo suficiente para eles se entenderem.