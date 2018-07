Torcida organizada do Palmeiras vai protestar no domingo

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, publicou um comunicado nas redes sociais convocando os torcedores para protestar no domingo, antes da partida com o Flamengo, no Allianz Parque. Os torcedores prometem se concentrar na quadra da da torcida e acompanhar a saída da equipe da Academia de Futebol até a arena.

O protesto representa mais um episódio do momento de tensão que marca a relação entre o clube e a torcida, estremecida após a derrota para o Vitória, a segunda consecutiva. Horas depois da partida no Barradão, os muros do Allianz Parque foram pichados com as expressões “Vergonha”, “Jogadores medíocres” e “Felipe Melo e mais 10”.

No desembarque em São Paulo, o lateral Egídio foi advertido e multado pela diretoria por ter respondido às provocações de um torcedor no aeroporto de Guarulhos. A punição foi confirmada no site do clube.

Nas redes sociais, a principal organizada do clube sugeriu uma lista de dispensa com o diretor de futebol Alexandre Mattos, o técnico Alberto Valentim e diversos atletas.

Abaixo, o comunicado da torcida do Palmeiras:

Vamos ao CT - Convocação geral

Quando o time precisava de apoio, apoiamos!

Quando o time precisava de confiança, confiamos neles!

Esse ano estivemos algumas vezes no CT para apoiar e passar confiança.

A principal função da torcida é apoiar. Só que a cobrança também faz parte do cardápio do torcedor.

Nesse domingo convocamos todos os manchistas...

Para COBRAR. O momento pede cobrança.

"A mão que afaga é a mesma que apedreja".

Já diz o ditado popular... Não será necessário apedrejar, só não temos mais motivos para aplaudir.

Domingo, às 11 horas, concentração na quadra da Mancha Verde.

Vamos acompanhar a saída do time do CT até o Allianz.

Pressão é o mínimo para aqueles que só fizeram a sua torcida passar vergonha em 2017.