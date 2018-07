Torcida organizada realiza protesto na frente do CT do Palmeiras neste sábado SÃO PAULO - A principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, vai organizar um protesto neste sábado, a partir das 10h, na frente da Academia de Futebol, contra jogadores e direção do Palmeiras. Os torcedores enviaram um comunicado para a imprensa informando que não aguentam mais sofrer e que a reformulação no clube será difícil por causa dos problemas políticos.