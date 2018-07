Torcida organizada se reúne com dirigentes e jogadores do Corinthians

Integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel foram ao CT Joaquim Grava nesta quinta-feira e conversaram com dirigentes do Corinthians e também com um pequeno grupo de jogadores. Participaram do encontro o gerente de futebol Eduardo Ferreira e o coordenador técnico Alessandro, ex-jogador.

O clube não revelou o motivo da visita dos torcedores. Porém, o clima não é bom. Sábado passado, véspera da estreia no Campeonato Brasileiro, torcedores organizados foram ao CT protestar por causa do mau momento da equipe, que foi eliminada no Paulistão e na Libertadores. Domingo, após empate por 0 a 0, em casa, o time foi vaiado.

O encontro entre torcedores, jogadores e dirigentes aconteceu antes do treino, o que até atrasou o início das atividades. O meia Guilherme, que voltou ao time titular, disse que esse tipo de 'reunião' não é normal. "Não é comum. Ter esse tipo de abordagem dentro da nossa casa, do nosso lugar sagrado, é estranho. Só no futebol isso acontece", afirmou o jogador.

O Corinthians volta a campo domingo pelo Campeonato Brasileiro, e enfrenta o Vitória, em Salvador. Uma das novidades da equipe é nova formação do meio de campo. Tite confirmou o setor com Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, além dos volantes Bruno Henrique e Elias. Romero e Rodriguinho saíram do time.