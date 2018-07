Torcida Os Fanáticos está suspensa dos estádios por seis meses

CURITIBA - Em uma decisão tomada por meio de um termo de ajuste de conduta (TAC) assinado pela diretoria da torcida organizada Os Fanáticos, do Atlético Paranaense e pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), na manhã desta terça-feira, em Curitiba (PR), os integrantes da facção estão proibidos de frequentar os estádios do país por seis meses como consequência da briga contra os torcedores do Vasco no último domingo (8), na Arena Joinville (SC), pela última rodada do Campeonato Brasileiro e que resultou na prisão até o momento de três pessoas e ferimentos em quatro.

Caso a torcida se envolva em novo confronto essa punição poderá ser ampliada para até três anos. Com essa determinação, o uso das camisas da organizada, assim como outros objetos que façam menção à torcida pode render uma multa de R$ 20 mil. A torcida deve se pronunciar no final do dia. A negociação que terminou com a assinatura do TAC teve à frente o promotor de justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor de Curitiba, Maximiliano Deliberador afirmou que o procedimento adotado foi o mesmo com o qual o MP-RJ agiu em relação à torcida do Vasco, que voltou a participar de nova na partida passada e deve ter a punição aumentada. O promotor também pediu a instauração de um inquérito civil para apuração de responsabilidades durante a briga entre os torcedores. Ele explicou que nos casos de reincidências as penas impostas deverão ser cada vez maiores.