Torcida do Palmeiras faz festa no Allianz Parque após tricampeonato da Libertadores

A conquista do tricampeonato da Copa Libertadores pelo Palmeiras levou milhares de torcedores neste sábado às ruas de São Paulo, em especial no entorno do Allianz Parque. Desde cedo, a torcida já ocupava as ruas nos arredores do estádio e comemorou bastante a vitória alviverde por 2 a 1 sobre o Flamengo, que garantiu a taça. Na última quarta-feira, os torcedores do clube já haviam feito uma grande festa na Academia de Futebol apoiando os jogadores no embarque rumo ao Uruguai, local da final.

A festa do título nas ruas contou com bateria, bandeiras e sinalizadores. Um dos nomes mais celebrados foi de Deyverson, autor do segundo gol e herói da conquista. Em 2018, o atacante já havia marcado o gol do título do Campeonato Brasileiro na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, em São Januário. Após a partida, o atacante celebrou o momento especial.

“Tive altos e baixos. Não culpo ninguém pelos altos e baixos. Cometi falhas, mas nunca deixei de trabalhar e ajudar meus companheiros. Só tenho que agradecer a Deus. Estou muito feliz. Nem sei explicar”, afirmou.

Outro nome bastante comemorado foi do técnico Abel Ferreira, que levantou seu segundo caneco da Libertadores pelo Palmeiras. A decisão sobre o seu futuro não será definida agora, logo depois da conquista da Libertadores. O treinador português afirmou que terá de fazer uma "reflexão muito grande" com a família para decidir se continua o seu trabalho ou se encerra a sua vitoriosa passagem no clube paulista com três títulos, por enquanto.

São dois os motivos que levam Abel a ter de refletir sobre o seu futuro: o calendário "insano" do futebol brasileiro, como ele mesmo definiu, que não permite descanso aos atletas e treinadores e deixa a saúde física e mental desgastada, e a saudade da família. A mulher e as duas filhas de Abel moram em Portugal, sua terra natal. Seu contrato terminar no fim de 2022.