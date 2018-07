Torcida palmeirense mostra sua revolta por meio de faixas

SÃO PAULO - Enquanto o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, passava o dia seguinte ao rebaixamento do time nas areias da praia do Leblon, no Rio, torcedores de várias partes do País estenderam faixas contra a diretoria do clube.

Revoltados com a situação política, os palmeirenses se organizaram pelas redes sociais e fizeram um protesto em várias cidades do Brasil. Faixas com os dizeres “Diretoria, o câncer do Palmeiras” foram colocadas em locais públicos de cidades como Cuiabá (Mato Grosso), Teresina (Piauí), Ponta Grossa (Paraná), São Luiz (Maranhão) e até em Brasília, em frente ao Congresso Nacional.

As imagens foram divulgadas pelos torcedores através do Twitter.