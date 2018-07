Torcida paraguaia é maioria no estádio em La Plata

LA PLATA - Assim como aconteceu no confronto entre os dois países na primeira fase, os torcedores paraguaios são maioria no Estádio Ciudad de La Plata para o jogo entre Brasil e Paraguai, neste domingo, a partir das 16 horas, pelas quartas de final da Copa América. Mas a torcida brasileira também marca presença no local, encarando uma tarde fria e ensolarada em La Plata, na Argentina.

A boa notícia para os brasileiros é que o zagueiro Thiago Silva teve a escalação confirmada para enfrentar o Paraguai. Titular absoluto do técnico Mano Menezes, ele não treinou nos dois últimos dias, por causa de uma fadiga muscular, e era dúvida para o jogo deste domingo. Mas mostrou estar recuperado e pronto para defender o Brasil no duelo decisivo pelas quartas de final.

Brasil e Paraguai já se enfrentaram nesta edição da Copa América, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B, que terminou empatado por 2 a 2. Dessa vez, porém, o confronto é decisivo. Quem vencer garante vaga na semifinal da competição, quando enfrentará Chile ou Venezuela, que também jogam neste domingo, a partir das 19h15, na cidade argentina de San Juan.