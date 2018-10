Torcida pede, e São Paulo estuda abrir treino na véspera do clássico

O São Paulo avalia a possibilidade de fazer um treino aberto à torcida na sexta-feira, véspera do clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal torcida organizada do clube, a Independente, convocou os associados em suas redes sociais para irem até o CT da Barra Funda manifestar apoio ao time antes do duelo decisivo com o rival, que se encontra um ponto à frente na tabela do Nacional.

Agora, a diretoria estuda se mantém a atividade marcada para o CT, a transfere ao Morumbi ou nega o pedido e mantém a programação original, com os portões fechados inclusive para a imprensa. De qualquer forma, a torcida promete marcar presença, mesmo que seja para incentivar do lado de fora.

Neste ano, os rivais tricolores já recorreram ao mesmo expediente antes de partidas decisivas. O Palmeiras, por exemplo, fez um treino aberto para mais de 30 mil fãs no Allianz Parque no dia anterior à final do Campeonato Paulista, em abril, que acabou perdendo para o Corinthians. Este, por sua vez, levou 38 mil torcedores à sua arena no último dia 25, antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.