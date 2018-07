Torcida pressiona por escalação de Felipe Melo diante do Flamengo

Nos diversos protestos realizados pela torcida do Palmeiras após a derrota para o Vitória, resultado que tirou a equipe da briga pelo título brasileiro, um jogador foi claramente poupado: o volante Felipe Melo.

Na pichação dos muros do Allianz Parque, horas depois de derrota, na madrugada de quinta-feira, uma das expressões escritas pela torcida cobrava a escalação do volante: “Felipe Melo e mais 10”. No desembarque da equipe em São Paulo, ele foi o único que parou para tirar fotos com os torcedores.

No manifesto publicado pela principal torcida organizada do clube nas redes sociais, o volante foi novamente lembrado como uma espécie de solução para os problemas da equipe.

“O Melo não leva desaforo para casa, podemos até perder, mas em pé e lutando. Como é a cara da nossa torcida. O capitão de um time grande não pode ser um chorão... Tem que ser alguém que impõe respeito nos seus jogadores e medo nos adversários. Temos esse jogador no elenco e é a quarta opção. Vai entender!”, diz um trecho do texto.

Após a saída do técnico Cuca, com quem Felipe Melo se desentendeu, no primeiro semestre, havia a expectativa de que Alberto Valentim desse mais oportunidades para o veterano. Melo, no entanto, atuou em apenas dois jogos (Bahia e Ponte Preta).

Diante das sucessivas falhas da defesas nos últimos dois jogos, Valentim prometeu “repensar algumas coisas”. No intervalo da derrota para o Bahia, ele sacou Bruno Henrique e colocou o garoto Fernando, de 18 anos. Diante da necessidade de se recuperar no domingo, diante do Flamengo, no Allianz Parque, Felipe Melo pode ganhar uma chance.