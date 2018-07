Torcida promete lotar o Maracanã na estreia do Flamengo em casa

SÃO PAULO - A torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã no jogo contra o Emelec (EQU), nesta quarta-feira, às 22 horas, pelo primeiro jogo do clube carioca no Rio de Janeiro. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores. Segundo o Departamento de Comunicação flamenguista, de 59.590 ingressos colocados à venda, quase 30 mil já foram vendidos, dos quais 21 mil em pacotes de sócio-torcedores e 8 mil avulsos. Com uma derrota em uma partida do torneio, o Flamego é o último colocado na chave, que tem o Emelec como o segundo mais bem classificado, com três pontos.

INGRESSOS

Preços para torcedores em geral:

Norte e Sul: R$ 100 inteira / R$ 50 meia

Leste Superior: R$ 120 inteira / R$ 60 meia

Leste/Oeste Inferior: R$ 160 inteira / R$ 80 meia

Maracanã Mais: R$ 300 inteira / R$ 150 meia - R$ 40,00 de taxa de serviço, já incluso

Preços para sócios-torcedores:

Planos Raça até + Paixão

Norte e Sul: R$ 80 Inteira / R$ 40 Meia

Leste Superior: R$ 100 Inteira / R$ 50 Meia

Leste e Oeste Inferior: R$ 130 Inteira / R$ 65 Meia

Maracanã Mais: R$ 240 Inteira / R$ 120 Meia - R$ 40,00 de taxa de serviço, já incluso

Plano Tradição:

Norte e Sul: R$ 90 Inteira / R$ 45 Meia

Leste Superior: R$ 110 Inteira / R$ 55 Meia

Leste e Oeste Inferior: R$ 150 Inteira / R$ 75 Meia

Maracanã Mais: R$ 270 Inteira / R$ 135 Meia - R$ 40,00 de taxa de serviço, já incluso

O preço do pacote para os três jogos - já com 50% de desconto:

Pacote Norte e Sul: R$ 150 (R$ 75 a meia)

Pacote Leste Superior: R$ 180 (R$ 90 a meia)

Pacote Leste e Oeste Inferior: R$ 240 (R$ 120 a meia)

Pacote Maracanã Mais: R$ 450 (R$ 225 a meia)