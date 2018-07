Torcida promove 'febre amarela' para receber James Rodríguez

Atualizado às 18h16

Diante de cerca de 35 mil torcedores, entre colombianos e espanhóis, James Rodríguez foi apresentado nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabéu como novo jogador do Real Madrid.

Com cartazes, bandeiras e camisetas da Colômbia, os compatriotas do novo camisa 10 da equipe merengue promoveram uma verdadeira "febre amarela" para fazer o artilheiro da última Copa do Mundo se sentir em casa em sua chegada à capital espanhola.

Os colombianos presentes nas arquibancadas do Bernabéu não economizaram aplausos e gritos para dar as boas-vindas a James. Após sua apresentação vestido com um terno, o jogador entrou no gramado com a camiseta branca e mostrou um pouco de sua magia com alguns toques de bola perante seu novo público.

James inclusive chutou bolas para a arquibancada, de onde saltaram dois torcedores colombianos que foram rendidos pela segurança do estádio. No entanto, o principal destaque da seleção da Colômbia pediu que os seguranças não os machucassem e ainda presenteou os "invasores" com uma bola.

Em entrevista coletiva, James disse que estava realizando um sonho de infância ao receber o manto do Real Madrid. "Não há palavras para descrever. Desde sempre sonho em estar aqui e ganhar títulos", disse o jovem de 22 anos, que confessou ser torcedor do Real. "Sempre segui o clube e sonhava jogar aqui", completou, citando Zidane, Ronaldo e Roberto Carlos como os jogadores que admirava quando criança.

James, aliás, disse se espelhar no francês, também um meia clássico. No Real, ele herdará a camisa 10, vaga desde a saída de Özil para o Arsenal. "É um número que sempre usei, mas para estar aqui jogaria até com a 100."