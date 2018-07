Torcida protesta e agride jogadores da Ponte Preta em aeroporto de Campinas

A delegação da Ponte Preta foi recepcionada sob protestos no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, por cerca de 20 torcedores, nesta segunda-feira. Houve agressão física e verbal a jogadores, membros da comissão técnica e seguranças. O atacante Lucca e o volante Fernando Bob, além de um segurança que fazia a proteção à delegação, teriam sofrido agressões físicas.

Diante disso, a direção da Ponte Preta registrou um Boletim de Ocorrência no 4.º Distrito Policial de Campinas, no bairro Taquaral. A delegação chegou ao aeroporto por volta das 18 horas e estava na delegacia menos de uma hora depois.

Além do BO por agressão, também será registrado formalmente a denúncia por ameaça não só aos presentes como aos familiares deles, e por vandalismo contra o ônibus, que teve danos como alguns vidros quebrados. Como prova serão apresentados vídeos que circularam nas redes sociais, da imprensa e também gerados pelas câmeras internas do aeroporto.

Na manhã desta segunda-feira, os portões principais do estádio Moisés Lucarelli aparecem com uma frase pichada: "Se cair prepare-se para apanhar".

Em nota distribuída à imprensa, o pesidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (Sapesp), Rinaldo Martorelli, prometeu auxílioa ao elenco. "As medidas imediatas do Sindicato de Atletas são: colocar o seu departamento jurídico à disposição dos jogadores e já incumbiu seus profissionais a darem assistência aos atletas. Comunicaremos as autoridades sobre o fato e iremos imediatamente exigir do empregador que tome todas as providências necessárias para a total segurança dos seus profissionais. Essas medidas serão tomadas imediatamente", afirmou. Depois da derrota para a Chapecoense, por 1 a 0, domingo, em Santa Catarina, a Ponte Preta entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem 28 pontos e ocupa a 18.ª posição. O seu próximo jogo será diante do Flamengo, na próxima segunda-feira à noite, em Campinas, pela 26.ª rodada.