Torcida protesta e quebra vidro do ônibus do Palmeiras Foi em clima de protesto que a torcida palmeirense chegou ao estádio do Pacaembu na noite desta quarta-feira, antes do jogo de volta contra o Coritiba, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Diante da necessidade de vencer por sete gols de diferença para conseguir a classificação, cerca de 50 torcedores, a maioria da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), estenderam faixas de protesto na Praça Charles Müller.