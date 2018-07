Torcida protesta em reunião dos conselheiros do Corinthians

Membros da principal torcida organizada do Corinthians protestaram no Parque São Jorge na noite desta segunda-feira durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. Com faixas e gritos de guerra, eles pediam mudanças no estatuto do clube, abertura das contas da arena em Itaquera e ingressos mais baratos. Os torcedores também pediram a exclusão do deputado estadual Fernando Capez (PSDB) do conselho do clube e criticaram o ex-presidente Andrés Sanchez.

"Quem vai pagar o Pato?", "Andrés Sanchez, cadê as contas do estádio?" e "Setor Oeste é para cortesia, privilégios e milionários", foram algumas das faixas estendidas.

De acordo com o comunicado enviado aos conselheiros, a reunião extraordinária foi realizada para a "leitura e aprovação da ata da reunião anterior e informações sobre a Arena Corinthians",

A edital da convocação da reunião extraordinária criou expectativa entre torcedores e conselheiros em relação às negociações para a venda dos naming rights da arena, mas a discussão ficou restrita às contas do estádio. O grupo de torcedores avançou sobre a porta do teatro, mas não chegou a invadir o local. Os conselheiros saíram pela porta dos fundos para evitar eventuais confrontos.