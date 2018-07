Torcida protesta, mas votação no Palmeiras é tranquila

Apesar de toda preocupação com possíveis confusões e protestos mais violentos, o clima de tranquilidade impera na eleição do Palmeiras. Desde às 10 horas da manhã, os sócios do clube estão votando para eleger quem deverá comandar o clube pelos próximos dois anos. De um lado, o presidente Paulo Nobre tenta a reeleição e enfrenta o oposicionista Wlademir Pescarmona. A torcida organizada Mancha Alviverde está na frente da sede social do clube, local da votação, e apesar dos gritos contra o atual mandatário, nenhuma confusão foi registrada até o momento.

Os torcedores estenderam faixas nas imediações da arena pedindo a saída de Paulo Nobre e, constantemente, entoam gritos contra o dirigente. "Quem quer ser presidente do Palmeiras tem que dialogar com a torcida. Não pode se esconder no escritório. Paulo Nobre alimenta a divisão da torcida", reclamou um dos responsáveis pelo protesto.

A polícia está no local por precaução e dentro do clube o clima é de muita tranquilidade. A imprensa só terá acesso ao local a partir das 18 horas, mas os sócios que entraram para votar garantem que nenhuma confusão aconteceu dentro do clube. A votação teve início às 10 horas e os sócios poderão votar até às 19 horas. A previsão é que por volta das 20 horas o resultado já seja anunciado.

Os dois lados demonstram confiança. Na sexta-feira, as chapas divulgaram pesquisas feitas por elas que mostravam seu candidato na frente. O grupo de Nobre encomendou uma pesquisa para a Stocho Sports & Management, onde foi constatado que ele terá 47,8% dos votos, contra 25,3% de Pescarmona. Outros 24,7% estão indecisos e 2,2% não votariam em nenhum deles. Foram ouvidas 651 pessoas. Já os números de Pescarmona são bem distintos. Ele seria o vencedor com 41% contra 32% de Nobre. Os indecisos seriam 18% e 9% não votariam em nenhum dos dois.

Enquanto o clube se agita pela eleição, o time de futebol tem uma importante partida neste sábado. O Palmeiras enfrenta o Internacional, às 19h30, em Porto Alegre, e dependendo de uma combinação de resultados, pode entrar na zona de rebaixamento ou até garantir matematicamente que não tem chances de cair nessa rodada. Para isso, basta derrotar o time gaúcho e torcer para que o Vitória seja derrotado pelo Flamengo, em jogo que tem início às 21 horas.