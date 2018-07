Torcida recebe elenco do Cruzeiro com festa antes da semifinal da Copa do Brasil

O elenco do Cruzeiro foi recebido com festa por centenas de torcedores no Aeroporto de Confins, nesta segunda-feira. Empolgados com o triunfo de domingo diante do Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, e visando o início das semifinais da Copa do Brasileiro, os cruzeirenses compareceram para mostrar o apoio à equipe.

Com o triunfo de domingo, o Cruzeiro chegou a cinco partidas de invencibilidade no Brasileirão e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. A presença maciça da torcida no aeroporto, no entanto, não era apenas para celebrar a nova vitória na competição, mas também para embalar a equipe para a Copa do Brasil.

Se no Brasileirão o Cruzeiro oscilou demais e, por isso, brigou contra o rebaixamento, na Copa do Brasil faz campanha exemplar. Na última quarta-feira, passou pelo Corinthians nas quartas de final com uma grande vitória por 4 a 2 em casa - havia perdido por 2 a 1 em São Paulo.

Em meio ao bom momento, os torcedores de uma organizada convocaram a ida ao aeroporto e entoaram cânticos de apoio ao elenco. Isso porque nesta quarta-feira, o Cruzeiro inicia as semifinais do torneio nacional diante do Grêmio no Mineirão, às 21h45. Um bom resultado é fundamental para definir a vaga à decisão na partida de volta, em Porto Alegre, no dia 2 de novembro.