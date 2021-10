Torcida do Santa Cruz invade campo e parte para cima de jogadores após eliminação

Vivendo um momento delicado após a queda para a Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão do futebol nacional —, o Santa Cruz teve mais uma decepção na noite de terça-feira. Depois da eliminação na seletiva da edição de 2022 da Copa do Nordeste, os jogadores viram parte da torcida invadir o gramado da Arena Pernambuco, no Recife, para protestar.

Alguns torcedores do Santa Cruz partiram para cima dos jogadores e hostilizaram os atletas por conta da derrota para o Floresta-CE na disputa de pênaltis por 4 a 2, após empate por 3 a 3 no tempo normal. Além disso, parte da torcida tentou invadir os vestiários para protestar.

A Polícia Militar logo adentrou no gramado e encerrou a confusão com os torcedores. Alguns dos invasores foram detidos e levados para a delegacia mais próxima da Arena Pernambuco. Além da invasão e do medo colocado nos jogadores, eles quebraram diversos materiais do clube e do estádio.

Em campo, o Santa Cruz, que teve a volta de sua torcida aos estádios depois de 500 dias, esteve três vezes na frente do placar, mas permitiu o empate ao Floresta-CE. Com a eliminação, o time pernambucano não vai disputar a Copa do Nordeste em 2022.

Já o Floresta-CE está na terceira fase preliminar da Copa do Nordeste e vai fazer um duelo cearense contra o Ferroviário. Serão dois jogos, com datas ainda a serem confirmadas pela CBF.