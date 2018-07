Torcida são-paulina faz provocação homofóbica em Itaquera

No trajeto ao estádio, os torcedores do São Paulo fizeram uma provocação homofóbica para os corintianos. Um grupo de são-paulinos vestiu camisas que formaram a frase 'Gaviotas da Fiel', em alusão ao nome da principal organizada do Corinthians.

Justamente neste o jogo, o Corinthians pediu aos seus torcedores o fim do grito de "bicha" quando o goleiro rival se preparar para bater o tiro de meta. A diretoria do clube temia que o time fosse punido no STJD com perda de pontos ou de mando de campo.

Na chegada ao estádio, um grupo de torcedores do Corinthians tentou fazer uma emboscada na estação de trem Dom Bosco. Os corintianos jogaram pedras nos trilhos do trem. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu.

CADEIRAS

O clássico entre Corinthians e São Paulo deste domingo, 21, é o primeiro jogo que não haverá cadeiras nos lugares reservados aos torcedores organizados (atrás dos gols).

Não há mais assentos no setor Norte do estádio, espaço destinado a todas as uniformizadas do Corinthians. Cerca de 7 mil cadeiras foram retiradas entre sexta-feira e este domingo.

Do lado oposto, no setor Sul, foram retiradas cerca de 2 mil cadeiras do setor visitante. A partir do clássico deste domingo este será o padrão do estádio.

A retirada dos assentos foi um desejo das organizadas Corinthians. Esses torcedores queriam um local onde fosse possível assistir ao jogo em pé.

Já os assentos do setor visitante foram retirados para evitar vandalismo, como ocorreu no clássico contra o Palmeiras, quando 258 cadeiras foram quebradas.