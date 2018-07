Torcida são-paulina recebe aviso de que haverá emboscada na Argentina

SÃO PAULO - O São Paulo embarcou na manhã desta quarta-feira para Buenos Aires em clima de tranquilidade. Mas alguns torcedores, presentes no aeroporto de Guarulhos à espera do voo, mostravam-se apreensivos. "Recebemos na comunidade um aviso de que os torcedores do Tigre fariam uma emboscada para a gente lá na Argentina", afirmou um membro da Independente, pedindo para não ser identificado.

Ele comenta que em relação ao time está tudo bem e que a uniformizada não vai pressionar. Pelo contrário. Logo na chegada dos atletas, passou mensagens de otimismo e força para a delegação são-paulina, incluindo o técnico Ney Franco. "A gente já avisou o pessoal e vamos ver como será na chegada a Buenos Aires. Vamos também tentar desembarcar sem camisa ou alguma coisa alusiva ao clube", continuou.

Os problemas entre a equipe brasileira e o Tigre ocorreram na final da Copa Sul-Americana, no Morumbi. Houve uma briga dos jogadores argentinos com seguranças do São Paulo e muita confusão dentro dos vestiários. Ao que tudo indica, os torcedores do Tigre estão esperando o momento para dar o troco. Vale lembrar que o confronto desta quinta é contra o Arsenal, pela Libertadores.