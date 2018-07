Torcida se divide quanto ao horário do metrô em dias de jogos

O primeiro jogo no Itaquerão as 22h levantou novamente a discussão sobre o horário dos jogos na quarta-feira. Uma parte dos torcedores não conseguiu embarcar no Metrô, que fechou suas portas a 00h19 como de costume. Nas redes sociais, a polêmica dividiu opiniões entre as torcidas, que argumentavam que o problema sempre ocorreu.

Uma parte dos internautas lembrou que em estádios como o Morumbi, o mesmo acontece. Longe da linha de trem e de estações do Metrô, o estádio oferece poucas opções de transporte para quem vai assistir aos jogos no meio da semana. Para os torcedores, o que deve mudar é o horário das partidas. O fim dos jogos coincide com o horário que Metrô e CPTM finalizam suas operações, por volta da meia noite. Se uma partida for para os pênaltis, por exemplo, as chances de voltar para casa diminuem ainda mais.

Confira as opiniões colhidas de posts no Twitter, na manhã desta quinta: