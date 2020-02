Torcida se mobiliza em apoio a filme sobre os 100 anos da Portuguesa

Os produtores do documentário “Lusitanos - O centenário da Portuguesa” lançaram uma campanha para obter apoio da torcida. O filme será lançado na noite do dia 13 de agosto, uma quinta-feira, véspera do aniversário de 100 anos do clube. O evento contará com a presença de ídolos eternos da Lusa, terá homenagens e será no Teatro Gamaro, em São Paulo.

O filme tem como entrevistados torcedores ilustres como o maestro João Carlos Martins, craques do passado como Ivair, Basílio, Dicá, Wilsinho, Badeco, Zenon e Marco Antônio, além de símbolos da arquibancada como Kaverna, e autoridades como o cônsul-geral de Portugal.

O documentário é mais uma produção do Acervo da Bola, capitaneado pelos produtores Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. A dupla já assinou outros longas-metragens sobre a Portuguesa, como “Rubro-Verde Espetacular” e “Ivair - O Príncipe do Futebol”. O segundo, inclusive, ficou com o prêmio de melhor filme do CINEfoot, o festival brasileiro de cinema de futebol, em 2016.

Os produtores deram início às filmagens de “Lusitanos" no segundo semestre do ano passado e estão na fase final de gravações. O documentário surgiu sem patrocínio ou apoio financeiro. Cristiano e Luiz têm viabilizado a produção a partir de recursos próprios. Nesta quinta-feira, a dupla lançou uma campanha para obter apoio da torcida nas redes sociais.

Quem quiser ajudar e ter o nome nos créditos do documentário pode comprar um dos 100 kits especiais preparado pelo Acervo da Bola: uma bola retrô personalizada, um DVD do documentário e um ingresso. Quem quiser ajudar de outra forma pode garantir de forma antecipada o ingresso e o DVD separadamente.