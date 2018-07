Torcida se mobiliza para salvar Oviedo da falência Um milhão e 900 mil euros. É o que precisa juntar o Real Oviedo, até o próximo sábado, para não entrar em falência. Com uma dívida de cerca de 5 milhões de reais, o clube espanhol da região das Astúrias lançou, no início do mês, uma campanha de venda de ações para que quite sua dívida com os credores e continue existindo.