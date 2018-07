Torcida tricolor faz festa no Galeão para receber o Fluminense

Mais de mil torcedores recepcionaram na tarde desta quinta-feira o elenco do Fluminense no Aeroporto do Galeão, no Rio. Foram lá celebrar a conquista heroica da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, contrariando os prognósticos. A vitória pelos dois gols de diferença necessários veio com um gol aos 43 minutos do segundo tempo.

Autor de dois gols, inclusive o decisivo, marcado de pênalti, Fred foi um dos mais festejados pela torcida, que parecia estar comemorando um título. Ele considera justa a recepção acalorada.

"Esperávamos uma recepção, mas não tanto assim. É merecido, pois conseguimos uma classificação que ninguém acreditava. Esse grupo merece o apoio, ainda mais nessa fase decisiva. A gente está enxergando essa liga com a diretoria e a torcida e isso ajuda", disse o atacante.

Como no domingo tem Fla-Flu pelas semifinais da Taça Rio, o elenco já se reapresenta na manhã de sexta-feira. Dario Conca, que ficou com a família na Argentina, deverá estar presente normalmente.