Palmeiras pode quebrar recorde de público na arena em clássico

Embora o clássico de torcida única seja motivo de críticas, financeiramente será um bom negócio para o Palmeiras, que pode quebrar o recorde de público do Allianz Parque neste domingo, diante do Corinthians. A carga total é de 40.512 ingressos e 31 mil já foram vendidos até o começo da noite desta quarta-feira. O recorde de torcedores presentes na arena é de 39.660, marca ocorrida no clássico com o Santos, pela decisão da Copa do Brasil do ano passado.

Até o começo da noite desta quarta-feira, foram vendidos 31 mil ingressos. No total, serão colocados à venda 36 mil e tem mais 4.512 entradas destinadas aos camarotes, onde os donos também precisam comprar a entrada, mas podem fazer isso até o momento da partida. Na manhã desta quinta, começa a venda de ingressos nas bilheterias, caso ainda não tenha sido todos vendidos.

O fato de ter torcida única ajuda bastante na tentativa de bater o recorde de público. Isso porque, o clube não perde lugares para a criação de um cordão de isolamento e espaço entre as torcidas. Sem torcedores visitantes, o setor Superior Sul pode ser ocupado por palmeirenses e aumentam em cerca de 2,3 mil lugares.

A boa fase do Palmeiras no Brasileiro pode impulsionar ainda mais as vendas. O time vem de duas vitórias, sendo a primeira fora de casa na competição. Além disso, com 12 pontos, a equipe alviverde pode acabar a rodada na liderança do torneio, ultrapassando, inclusive, o rival Corinthians.