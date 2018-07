Torcida vai ao CT do Santos, faz festa e cobra vitória

Já dentro do CT Rei Pelé, os torcedores animaram a primeira parte da atividade comandada por Muricy Ramalho, usando instrumentos musicais e soltando rojões. A festa motivou o capitão Edu Dracena e o veterano Léo a procurarem os líderes das torcidas para uma conversa. Ali, ouviram um pedido óbvio: "Não percam do Corinthians amanhã (quarta)".

As organizadas vivem relação de lua de mel com a diretoria santista. Prova disso é que elas receberam grande parte dos ingressos destinados ao Santos para o jogo desta quarta-feira. Só 320 entradas, de uma carga de 1.300, foram colocadas à venda para os sócios. As demais foram para conselheiros, diretores, patrocinadores e organizadas. A diretoria não confirma a quota de cada um desses quatro grupos.

Em função da prioridade dada às torcidas organizadas a porta do CT só foi aberta para à imprensa quarenta minutos depois do início do treinamento, marcado para as 16h.