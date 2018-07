Torcida volta à Granja Comary depois da goleada alemã

O movimento diminuiu, é verdade. Mas a goleada sofrida no jogo com a Alemanha, que acabou com as chances de título e representou o maior vexame em 100 anos de história da seleção brasileira, não afastou o torcedor dos jogadores em Teresópolis. Nesta quinta-feira à noite, apesar do frio e da chuva que caía de vez em quando, cerca de 300 pessoas foram à Granja Comary na esperança, novamente em vão, de assistir ao treino e ter contato com os atletas.

Embora fosse possível ouvir algumas piadas sobre os 7 a 1 levados no Mineirão, a maior parte das mensagens era de apoio. A torcida gritou o nome dos jogadores, principalmente de Thiago Silva e David Luiz. Quando Neymar chegou à Granja e foi conversar com os companheiros, a "turma da grade", formada pelos torcedores que têm acesso a um dos lados do condomínio e são os que conseguem ficar mais próximos dos jogadores, passou alguns minutos gritando o nome do craque. Neymar devolveu o incentivo com acenos de mão.

Alguns torcedores levaram cartazes, com frases como "David Luiz, você faz seu povo sorrir" e "A derrota faz parte do caminho dos vencedores". Como não havia indícios de protestos ou confusão, a segurança foi reduzida. O número de carros da polícia foi bem menor do que em dias anteriores.

O fato desta quinta ter sido o penúltimo dia da seleção em Teresópolis também incentivou os torcedores a tentarem contato com os jogadores. "Apesar da goleada, acho que vale a pena. Até porque o Neymar vai estar aqui. E depois, quem não perde?", justificou a estudante Ana Cristina, enquanto tentava se proteger da chuva debaixo de uma árvore na alameda principal da Granja. "Depois eles vão embora e sabe-se lá quando voltarão?".

A seleção brasileira treina sexta-feira de manhã pela última vez na Granja Comary nesta Copa. Depois a delegação viaja para Brasília, local da disputa do terceiro lugar com a Holanda, no sábado. Terminada a partida, os jogadores devem ser imediatamente dispensados.

Quando a chuva ficou mais forte, e percebendo que não conseguiriam mesmo entrar no Centro de Treinamento para assistir às atividades dos jogadores, vários torcedores resolveram ir embora, com expressão de desapontamento. "É uma pena. Tanto esforço para nada", resignou-se Ana Cristina, que estava no condomínio com a ajuda de uma amiga residente no local.