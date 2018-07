Com organizadas, torcidas chegam para o Fla-Flu no Pacaembu

Os torcedores estão chegando em bom número no Pacaembu para acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca. As organizadas também já estão em São Paulo e vieram do Rio de ônibus e carro. "Acho que teremos mais de 100 torcedores de lá", avisa Vini, da Young Flu.

Do outro lado, os Flamengo contará com dezenas de representantes da Torcida Jovem e Raça Rubro-Negra, só para citar as maiores. A Raça até levou um grande bandeirão ao Pacaembu e exibiu na arquibancada amarela. Tem muito mais torcedores do Flamengo do que do Fluminense, e no Tobogã poderá ficar os fãs dos dois times misturados.

Até o momento, não houve qualquer ocorrência e os próprios membros das uniformizadas acham que não vai ter confusão. "A gente se odeia, mas acredito que aqui não vai ter briga", diz Vini, que não se importa de ver seu time atuar em outro estado. "Nós estamos acostumados a ir ver o Fluminense onde quer que ele jogue. É até mais divertido", conta.

Fora do estádio, o policiamento vigiava de perto a chegada dos torcedores e orientadores mostravam o caminho para a entrada de cada torcida. Cambistas tentavam vender ingressos por R$ 70, mas muita gente ainda preferia ir nas bilheterias abertas. Quem também tentava tirar um troco eram os ambulantes, com bandeiras e roupas dos dois times à venda.