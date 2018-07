Contra preço dos ingressos, torcidas de Arsenal e Leicester marcam protesto

Os protestos dos torcedores foram o assunto dos últimos dias no futebol da Europa e poderão ser também neste fim de semana, no jogo mais esperado da rodada do Campeonato Inglês, o duelo entre o líder Leicester e o terceiro colocado Arsenal.

Em meio ao descontentamento dos torcedores na Inglaterra pelo aumento nos preços dos bilhetes, os fãs do Arsenal e Leicester devem se unir em um protesto no Emirates Stadium, em Londres, pela decisão de adiar a partida em um dia, como apenas três dias de antecedência, para beneficiar a transmissão pela televisão. A partida será no domingo ao meio-dia (horário local), em vez de sábado à tarde.

Um grupo de torcedores do Leicester planeja boicotar os cinco primeiros minutos do jogo, revoltados com o dinheiro perdido em transporte e hotéis que já haviam sido reservados antes da mudança de última hora. E alguns seguidores do Arsenal estão dispostos a fazer o mesmo em uma ação de solidariedade e para protestar contra o que eles veem como maltrato aos torcedores.

"Os torcedores que vão para os jogos são tratados terrivelmente, portanto, os clubes (que continuam aumentando os preços dos bilhetes, apesar da enorme e crescente receita de televisão), e as empresas de TV (que mudam horários com pouca antecedência e realizam as partidas na hora que são boas para a audiência de televisão, mas ruins para os torcedores que vão aos jogos)", disse o grupo em um comunicado de torcedores do Arsenal, o REDaction.

Nesta sexta-feira, o treinador do Arsenal, Arsène Wenger, pediu aos torcedores de ambas as equipes que cancelem os protestos, dizendo que deveriam ser feitos antes ou depois de um jogo que é crucial na luta pelo título. "Quero que todos estejam (na arquibancada) quando começar o jogo", disse Wenger. "O futebol é alegria na vida, por isso não perca".

Estas novas ameaças ocorrem dias após os proprietários do Liverpool pedirem desculpas aos torcedores e recuaram no plano para aumentar o preço dos ingressos após mais de 10 mil pessoas abandonarem o jogo contra o Sunderland em protesto. Na Alemanha, torcedores do Borussia Dortmund lançaram bolas de tênis no campo, durante jogo com o Stuttgart, em protesto contra os preços dos ingressos.

O Arsenal usualmente é criticado por ter as entradas mais caras do Campeonato Inglês. "Eu não acho que podem nos comparar com outros clubes estrangeiros", disse Wenger. "Por exemplo, o Bayern de Munique pagou um euro pelo terreno (do seu estádio), nós pagamos 128 bilhões de libras (R$ 737 milhões)".