Torcidas de Ponte e Guarani são proibidas de entrar em estádios paulistas CAMPINAS - A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira que quatro torcidas de Campinas, duas delas da Ponte Preta e outras duas do Guarani, estão proibidas de entrar nos estádios do estado de São Paulo, incluindo partidas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No sábado, os tradicionais clubes disputam o dérbi às 18h30 no Estádio Moisés Lucarelli, da Ponte, o último inclusive com a presença de torcida de ambos os clubes. A partir deste, todos os demais dérbis serão disputados com torcida única.