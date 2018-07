Torcidas visitantes serão vetadas em estádios franceses até meados de dezembro A Liga Francesa, que organiza o campeonato nacional de futebol da França, anunciou nesta quinta-feira que todas as partidas das próximas três rodadas do torneio serão realizadas sem a presença da torcida visitante no estádios. A medida será estendida para todos os jogos profissionais realizados no país até meados de dezembro, incluindo a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Copa da França.