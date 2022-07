Técnico e diretor de clube da Itália trocam socos e empurrões em hotel; assista

Uma cena inusitada chocou o futebol italiano nesta quarta-feira. O técnico Ivan Juric e o diretor esportivo Davide Vagnati trocaram socos e empurrões durante a pré-temporada do Torino em Waidring, na Áustria. A briga foi registrada em vídeo e mostra que os dois foram intensificando a discussão até chegarem às vias de fato. Assista:

Lite #Juric #Vagnati. La cosa più grave, di tutta questa pantomima, mi pare che sia il direttore sportivo del #torino che afferma "ti difendo sempre agli occhi di quel testa di cazzo", riferendosi a chi gli paga lo stipendio #cairo pic.twitter.com/9T4FKzpv5e — TheDarioleo®♠️ (@TheDarioLeo) July 27, 2022

A princípio o que parecia ser apenas uma troca de acusações entre dois importantes nomes do Torino, com o dedo em riste pelas duas partes, ganhou agressividade com trocas de empurrões e socos. O vídeo é gravado de uma varanda do hotel que hospeda a delegação da equipe de Turim e mostra a acalorada discussão no estacionamento.

É possível ouvir as acusações do diretor Davide Vagnati direcionadas ao técnico Ivan Juric. Um integrante da comissão técnica do croata tenta apaziguar os ânimos, mas não tem sucesso. Vagnati diz que sempre defende o treinador diante das críticas do presidente do clube, Urbano Cairo. Juric estaria insatisfeito com a montagem do elenco para a atual temporada.

"Eu sempre te protejo diante daquele idiota (Urbano Cairo). Não levante sua voz para mim. Você não tem respeito. Eu te defendo de todos. Apenas treine o time que eu te dei, entendeu?", afirma o diretor Davide Vagnati.

Mais tarde, em conversa com a Sky, Vagnati deu explicações sobre a briga e disse que discussões são comuns. "Somos duas pessoas reais que dizem as coisas como são. Depois da luta nos abraçamos", afirmou.

O Torino teve nesta quarta-feira mais um compromisso da pré-temporada e venceu o Apollon Limassol, do Chipre. O próximo desafio será diante do francês Nice, no sábado, às 12h. A primeira partida oficial da temporada será disputada no dia 6 de agosto, marcando a estreia na Copa Itália.