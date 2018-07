Torino derrota Genoa e encerra jejum no Campeonato Italiano

O Torino encerrou a sequência negativa neste domingo, 21, ao derrotar o Genoa por 2 a 1, em casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. De virada, o time de Turim conquistou a vitória que acabou com a série de seis jogos sem triunfos na competição.

Kamil Glik foi o grande herói da equipe ao marcar dois gols em dez minutos, aos 7 e aos 17 minutos da segunda etapa. Yago havia aberto o placar, ao anotar o gol da Genoa aos 42 minutos de jogo.

Com o resultado, o Torino galgou uma posição na tabela. Passou do 15º para o 14º lugar, agora com 17 pontos. Já a Genoa estacionou nos 26, ainda na sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

Na briga com a Genoa pelas vagas nos torneios europeus, a Sampdoria também tropeçou neste domingo. Empatou com a Udinese por 2 a 2, com gols de Pedro Obiang e Manolo Gabbiadini. Alex Geijo e o zagueiro Danilo, ex-Palmeiras, balançaram as redes pela Udinese. A Sampdoria tem agora 27 pontos e ocupa provisoriamente o quarto lugar.

Ainda neste domingo, Fiorentina e Empoli empataram por 1 a 1, enquanto Atalanta e Palermo igualaram em 3 a 3. No clássico de Verona, o Chievo levou a melhor ao vencer Hellas por 1 a 0.