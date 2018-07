Torino e Palermo empatam no Campeonato Italiano

Torino e Palermo empataram por 2 a 2, neste sábado, em Turim, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado foi ruim para ambos, que continuam no bloco intermediário da classificação, ainda perto da zona de rebaixamento.

O Palermo está em situação um pouco melhor: tem 18 pontos, em 11º lugar. Já o Torino aparece na 15ª colocação, com 13 pontos. Enquanto isso, a liderança do Campeonato Italiano está nas mãos da Juventus, com 35 pontos.

Em Turim, o Palermo saiu na frente com o gol de Rigoni logo aos 16 minutos. Martinez empatou aos 35, mas Dybala voltou a colocar o time visitante em vantagem aos 43. Já no segundo tempo, Glik deixou tudo igual aos 19.