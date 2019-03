Torino e Sampdoria ganham pelo Italiano e seguem na luta por vaga na Liga Europa

Em dia de duelo entre a líder Juventus e o vice Napoli, a rodada de domingo do Campeonato Italiano teve também briga por posições que valem vaga na próxima edição da Liga Europa. Torino e Sampdoria fizeram as suas partes em seus jogos pela 26.ª rodada e não deixaram a Lazio, que no sábado ganhou o clássico contra a Roma por 3 a 0, abrir distância na tabela de classificação.

Na Itália, os quatro primeiros colocados se garantem na Liga dos Campeões da Europa e o quinto e sexto lugares vão para a Liga Europa. Nestas posições estão justamente Roma, com 44 pontos, e Lazio, com 41 e um jogo a menos. Neste domingo, o Torino se igualou ao time azul da capital italiana na pontuação com uma vitória sobre o lanterna Chievo Verona por 3 a 0, em Turim. Os gols, a partir dos 31 minutos do segundo tempo, foram de Andrea Belotti, Tomas Rincón e Simone Zaza.

Logo atrás está agora a Sampdoria, que viajou até Ferrara e derrotou o SPAL, que luta contra o rebaixamento, por 2 a 1. O time de Gênova subiu para 39 pontos graças aos dois gols marcados pelo veterano centroavante Fabio Quagliarella ainda antes dos 15 minutos de jogo. O clube da casa só conseguiu diminuir nos acréscimos da segunda etapa com Jasmin Kurtic.

Em outra briga na tabela de classificação - contra o rebaixamento à Série B -, a Udinese se deu bem no confronto direto contra o Bologna e venceu por 2 a 1, em Údine. Agora com 25 pontos, na 15.ª colocação, abriu sete de vantagem para o próprio rival de Bolonha, que abre a degola na 18.ª posição.

Um lugar abaixo do Bologna está o Frosinone, que neste domingo ficou no empate sem gols contra o Genoa, em Gênova, e chegou aos 17 pontos.