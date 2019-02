Torino empata com o SPAL e não encosta em briga por vaga em competições europeias

O Torino visitou o SPAL, em Ferrara, e empatou por 0 a 0, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar do ponto conquistado fora de casa, a equipe de Turim perdeu a chance de encostar mais na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Em nono lugar no torneio, o Torino foi a 31 pontos, dois a menos do que a Sampdoria, que ocupa o sexto lugar, a última posição entre as duas que garantem vaga na competição continental de segundo escalão.

A Fiorentina, que vai visitar a Udinese, a Lazio, que vai atuar fora de casa com o Frosinone, e a Atalanta, que vai à Sardenha enfrentar o Cagliari, são outros times na disputa pela sexta colocação e que ainda não entraram em campo na rodada.

O Milan, quarto colocado com 35 pontos, e a Roma, que está na quinta posição com 34, vão se enfrentar neste domingo, na capital italiana. O time romano, que está dentro da zona de classificação para a Liga Europa, busca tomar a posição dos milanistas no G4, que vale lugar na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Spal, 14º colocado com 22 pontos, vai visitar a Atalanta no próximo domingo. Já o Torino vai enfrentar a Udinese, no mesmo dia, em casa.