Torino ganha e encara a Roma nas oitavas da Copa da Itália; Verona vence clássico

O Torino fez bem a sua parte nesta quarta-feira e conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa da Itália. Em casa, no estádio Olímpico, em Turim, derrotou o Carpi, da segunda divisão, por 2 a 0, em jogo da quarta fase, e avançou para enfrentar a Roma. Os gols foram marcados por Falque, aos 18 minutos do primeiro tempo, e pelo centroavante Belotti, aos 32 ainda da etapa inicial.

Com a classificação, o Torino terá agora de viajar até a capital italiana para encarar a Roma, em partida única já marcada para o dia 20 de dezembro. Pelo Campeonato Italiano, neste sábado, o clube de Turim jogará em casa contra a Atalanta e fará uma homenagem à Chapecoense. Jogará de verde em respeito ao primeiro ano completado do acidente aéreo na Colômbia que matou 71 pessoas entre jogadores, comissão técnica e diretoria do clube catarinense, além de jornalistas e tripulantes.

A quarta fase da Copa da Itália reservou um clássico local nesta quarta-feira. No estádio Marcantonio Bentegodi, o Verona passou pelo rival Chievo Verona por 5 a 4 na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. Nas oitavas de final, em data a ser confirmada, o Verona terá pela frente o Milan, no estádio San Siro, em Milão.

Também nesta quarta-feira, o Sassuolo derrotou o Bari, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa. O gol da classificação dos mandantes saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo com Politano. Nas oitavas de final, o adversário será a Atalanta, em Bérgamo, no dia 20 de dezembro.