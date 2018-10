Torino supera vice-lanterna e vence segunda seguida no Italiano

Na abertura da oitava rodada do Campeonato Italiano, o Torino levou alguns sustos, mas se aproveitou do fato de encarar uma das piores equipes da competição para obter o segundo triunfo consecutivo. Em casa, no Estádio Olímpico, o time superou o Frosinone por 3 a 2.

A vitória levou o Torino aos 12 pontos, na oitava posição, embora possa ser ultrapassado por outros clubes na sequência da rodada. Já o Frosinone somou um ponto em oito jogos disputados e está em penúltimo lugar, só não ocupando a lanterna porque o Chievo foi punido com a perda de três pontos por fraudes na sua contabilidade.

Nesta sexta-feira, atuando em casa, o Torino abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo venezuelano Tomás Rincón. E ficou em situação ainda mais confortável no início da etapa final com o gol marcado por Daniele Baselli logo no minuto inicial.

Só que aí o Frosinone reagiu e arrancou o empate com os gols de Edoardo Goldaniga, aos 13, e Camillo Ciano, aos 19 minutos. Mas o espanhol Álex Berenguer, aos 26, assegurou a vitória do Torino.

Os times só voltarão a jogar em 21 de outubro em função da pausa nas competições pela realização de compromissos das seleções nacionais. Nessa data, o Frosinone será mandante contra o Empoli, enquanto o Torino atuará fora de casa diante do Bologna.