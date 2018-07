Torino vence fora e ultrapassa Verona no Italiano

Assim, o Torino chegou aos 36 pontos e assumiu a sétima colocação no torneio nacional, logo à frente exatamente do Verona, que tem os mesmos 36, mas está atrás por causa dos critérios de desempate. Se classificam para a Liga Europa, o quarto e o quinto colocado do Campeonato Italiano, enquanto o sexto fica na dependência do resultado da Copa da Itália.

Atuando em casa, o Verona abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com um pênalti convertido pelo atacante Luca Toni, que marcou o seu 12º gol neste Campeonato Italiano. O Torino, porém, reagiu e conseguiu a virada com três gols marcados na etapa final.

Ciro Immobile empatou o duelo aos quatro minutos, chegando aos 13 no torneio nacional, um a menos do que o artilheiro Giuseppe Rossi. Alessio Cerci fez o segundo gol do time visitante aos oito e Omar El Kaddouri definiu o triunfo por 3 a 1 do time de Turim aos 16 minutos.