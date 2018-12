Torino bate o Genoa em casa e entra na zona de classificação à Liga Europa

O Torino conseguiu neste domingo uma importante vitória na luta por classificação a alguma competição europeia na próxima temporada. Em casa, o time de Turim recebeu o Genoa e venceu por 2 a 1, em partida válida pela 14.ª rodada do Campeonato Italiano.

Agora com 21 pontos, o Torino subiu para a sexta posição e entrou na zona de classificação à Liga Europa. Seu adversário, o Genoa tem 15 pontos e está na 14.ª colocação, mais preocupado com o risco de rebaixamento.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Genoa abriu o placar com o gol de Christian Kouamé. Logo no início da segunda etapa, o Torino conseguiu a virada. Aos dois, Cristian Ansaldi deixou tudo igual e, pouco depois, o centroavante Andrea Belotti marcou o segundo em uma cobrança de pênalti.

Em um jogo de equipes na parte de baixo da tabela de classificação, o Frosinone empatou em casa contra o Cagliari por 1 a 1. Penúltimo colocado, com apenas 8 pontos, o time mandante está na zona de rebaixamento, enquanto que o rival tem 16, em 13.º lugar.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, Francesco Cassara balançou as redes para o Frosinone. O empate do Cagliari só saiu aos 32 da segunda etapa com o atacante Diego Farias.

Já Sassuolo e Udinese não conseguiram sair do 0 a 0, neste domingo, em Sassuolo. Com 19 pontos e na nona colocação, o time da casa perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Liga Europa. A equipe de Údine, muito perto da degola, é o 17.º colocado, com 12.