Torino supera Sassuolo, ultrapassa a Roma e ganha força na briga pela Liga Europa

O Torino fez sua parte neste domingo e derrotou o Sassuolo de virada por 3 a 2 em casa, no estádio Olímpico de Turim, em confronto da 36ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixa o time de Turim com fôlego para conseguir uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Isso porque o Torino, com o triunfo, foi aos 60 pontos e subiu da oitava para a sexta posição, ultrapassando a Roma, que tem 59 pontos. O time da capital, no entanto, pode recuperar a posição, a última que garante um lugar na Liga Europa na próxima temporada, caso vença a líder e já campeã Juventus neste domingo, em casa. O Sassuolo é o 11º colocado, com 42 pontos.

O atacante Andrea Belotti comandou o triunfo conquistado a duras penas em Turim. Ele anotou o primeiro gol da equipe no começo da segunda etapa que deixou o jogo empatado, já que o Sassuolo havia aberto o placar no primeiro tempo com um gol do marroquino Mehdi Bourabia.

O zagueiro espanhol Pol Lirola recolocou os visitantes em vantagem, mas Simone Zaza, atacante da seleção italiana e que pertence ao Valencia, da Espanha, empatou a partida novamente e Belotti reapareceu no final do jogo para garantir o triunfo de virada ao Torino.

A antepenúltima rodada do Campeonato Italiano tem mais quatro jogos neste domingo e dois na segunda-feira. Além do confronto entre Roma e Juventus, também tem destaque o duelo entre Inter de Milão e o lanterna e já rebaixado Chievo, pois o time de Milão briga com Milan e Atalanta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.