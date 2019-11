Torino x Juventus: como ver ao vivo na TV

Torino e Juventus vão se enfrentar neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela RedeTV! e pela plataforma de streaming DAZN. O duelo, entre dois times que vivem fase distintas, vai reunir em campo o atual líder da competição e o 13º colocado.

Na ponta da tabela e atual octocampeã nacional, a Juventus soma 26 pontos, com uma vantagem de apenas um ponto sobre a vice-líder Inter de Milão. Único clube invicto da competição, o time de Cristiano Ronaldo contabiliza oito vitórias e dois empates em dez confrontos realizados até aqui.

O Torino, por sua vez, vive situação bem diferente. Ganhou apenas três dos dez jogos que disputou e contabiliza 11 pontos, apenas quatro à frente do Brescia, 18º colocado, que hoje encabeça a zona de rebaixamento. Na rodada passada do torneio nacional, a equipe foi goleada por 4 a 0 pela Lazio, em Roma, enquanto a Juventus superou o Genoa por 2 a 1, em Turim, para se garantir no topo da tabela.

Últimos jogos do Torino:

30/09 - Parma 3 x 2 Torino (Italiano)

6/10 - Torino 0 x 0 Napoli (Italiano)

20/10 - Udinese 1 x 0 Torino (Italiano)

27/10 - Torino 1 x 1 Cagliari (Italiano)

30/10 - Lazio 4 x 0 Torino (Italiano)