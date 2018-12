Torino x Juventus: onde assistir e horário do confronto pelo Campeonato Italiano

Torino e Juventus jogam neste sábado, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Grande Torino, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Turim lidera com sobras a competição, enquanto o time de Torino tentasse aproximar dos primeiros colocados.

Torino x Juventus terá a transmissão da RAI e acompanhamento em tempo real do Estado. O Torino inicia a rodada na sexta posição, com 22 pontos, e vem de quatro rodadas sem perder. No último domingo, ficou no 0 a 0 com o Milan.

Quanto a Juventus, o time de Cristiano Ronaldo aparece na ponta com 43 pontos e vem de vitória por 1 a 0 sobre a Inter. Na Liga dos Campeões, perdeu por 2 a 1 para o Young Boys.