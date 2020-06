Torino x Parma vai ser o duelo no retorno do Campeonato Italiano em 20 de junho

Suspenso desde 9 de março por causa da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Italiano vai ser retomado em 20 de junho, com o duelo entre Torino x Parma, como complemento da 26.ª rodada, que ainda prevê Verona x Cagliari no mesmo dia.

Esses dois jogos vão abrir uma maratona de 124 partidas em 44 dias. O plano é que as 12 rodadas restantes do campeonato sejam disputadas até 2 de agosto. Após receber "sinal verde" do governo italiano, a Série A, por intermédio de um comunicado, informou que a maioria dos jogos será disputada no período noturno.

Leia Também Com Inglês parado, Manchester United renova empréstimo de nigeriano até janeiro

No momento da suspensão da competição, a Juventus era a líder, com 63 pontos, após conquistar 20 vitórias, três empates e sofrer três derrotas. Com um ponto a menos, a Lazio ocupava a segunda colocação, seguida pela Internazionale, com 54 pontos.

Na parte debaixo da tabela, o Brescia era o lanterna, com apenas 16 pontos, após quatro vitórias, quatro empates e 18 derrotas. O SPAL, com 18 pontos, era o penúltimo, enquanto o Lecce (25 pontos) tinha a 18.ª colocação.